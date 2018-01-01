Психологи советуют научиться говорить "нет" в новогодние каникулы

Новогодние советы. Фото: Тюмень-наш дом

Новогодние праздники – это не только время для отдыха и встреч с близкими, но и множество поводов для стресса. Причем, подвергаются им задолго до наступления самих праздников.

Психологи, как пишет "Мой портал", советуют придерживаться нескольких простых принципов, чтобы после скорых праздников у вас остались только приятные воспоминания.

Научитесь говорить нет

Это может касаться многочисленных дел, часть которых вы точно уже не выполните. Для того, чтобы их количество не казалось таким внушительным, составьте три списка: в первом запишите дела, которые еще успеваете выполнить. Поставьте себе точные сроки, обязательно реалистичные, чтобы не взваливать на себя невыполнимые задачи. Второй – дела, которые вы согласны перенести на следующий год. По возможности укажите, что вам требуется для их выполнения, также можно составить план их реализации. И третий список – дела, которые вы уже не сделаете в этом году. Оцените список и мысленно отпустите то, что увидите. Подумайте о том, что если вы до сих пор не выполнили эти дела, значит, возможно, они не были так важны.

Не пытайтесь сделать все идеально

Многих из нас останавливает желание сделать все в лучшем виде. Из-за явных несоответствий и нехватки времени сделать это не получается, и исполнение задуманного уходит на второй план. В этом случае вспоминайте правило, что лучше сделать и доводить до идеала, чем остаться ни с чем. Это может касаться подготовки к празднику, выбора подарков и даже составления праздничного меню.

Не испытывайте завышенные ожидания

Это правило можно применять к любым значимым событиям. В этом случае вы не станете испытывать разочарование, когда что-то пойдет не так. Просто наслаждайтесь моментом и не сравнивайте этот праздник с предыдущими.

Планируйте досуг

Если к вам в гости приезжают родственники или друзья из других городов, обязательно планируйте совместные выезды. Это могут быть катания на горках, горных лыжах, коньках, прогулки по городу и в кино. Любая активность станет приятным развлечением и своеобразной психологической разгрузкой, после напряженного рабочего ритма последних недель декабря.

Не переедайте

Спланируйте новогоднее меню так, чтобы вредных ингредиентов в блюдах было по минимуму. Например, майонезную заправку можно заменить на самодельную, меньше солить или добавлять сахар. Хлеб заменить на цельно зерновой или хлебцы.