Новогодняя афиша в Ялуторовске: народные забавы, концерты и квесты

Дед Мороз поздравит всех. Фото: Тюмень-наш дом

Жителей и гостей Ялуторовска ждет насыщенная культурная программа с яркими театральными событиями, концертами и выставками. Отличным фоном для праздника станет ледовый городок, созданный местными умельцами, считает департамент культуры Тюменской области.

Темой ледового городка в этом году стали персонажи "Изумрудного города", по мотивам книги Александра Волкова. Ледовый городок торжественно открыли 24 декабря, а работать он будет на протяжении зимы.

С 3 по 7 января 2018 года продолжит работу резиденция Деда Мороза в ялуторовском остроге. В это же время в Ялуторовске будет проходить зимний квест "Берендеево Царство" будет проходить.

Во Дворце культуры 4,5 и 6 января ребят будет ждать интерактивная программа "Рождественские забавы".

А Центр национальных культур приглашает 5, 6 и 7 января на интерактивную программу "Национальная Елка".

Завершит каникулы 8 января спектакль "Морозко" во Дворце культуры - его представит Молодежный театр им. В.С.Загоруйко.