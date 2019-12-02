Каркасные, живые и светящиеся ели украсят Восточный округ

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Четыре каркасные новогодние ели установят на территории Восточного административного округа к 13 декабря, сообщает администрация города Тюмени.

10-метровая ель украсит Семейный сквер, 12-метровые зеленые красавицы появятся в сквере Льва Ровнина и на бульваре им. Анатолия Косухина, а самая большая, высотой 18 метров, – в сквере Депутатов. Главную ель округа будут наряжать по дизайнерскому проекту.

Живые ели будут радовать тюменцев на бульваре Николая Чукмалдина, в скверах Победы и Серебряные ключи.

Украсят световые конструкции. В сквере Льва Ровнина будут "гулять" светящиеся в темноте медведи, у путепровода на ул. Пермякова появится конструкция "Резиденция Деда Мороза" с четырехметровым новогодним волшебником под высокой аркой. На перекрёстке ул. Широтной и обоснуется дружная семья оленей. На пересечении ул. Мотростроителей и 30 лет Победы появится световая конструкция "Миша и оленёнок в лесу". В сквере Тружеников тыла, на бульварах Николая Чукмалдина и им. Анатолия Косухина вновь засветится сакура. В скверах Депутатов и Серебряные ключи "забьют" световые фонтаны. Около 15 зеленых елей засияют огнями в скверах и парках округа.

На территории округа заливают девять детских горок, а покататься на коньках можно будет на 12 кортах и двух ледовых площадках. Одна из них будет расположена на территории сквера Льва Ровнина, остальные – во дворах.

Посмотреть, где находится ближайшая к дому ледовая площадка, можно будет на портале "Тюмень – наш дом" во вкладке "Зима".