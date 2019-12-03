Тюменцы могут выбрать имена четырем медведям и получить портативный проектор
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Жителям и гостям Тюмени предстоит выбрать имена медведице и трем медвежатам, которые установлены на площади возле цирка. Победителей ждут портативные проекторы Smart Проектор Cinemood.
В конкурсе может принять участие любой желающий. Необходимо придумать имена каждому белому мишке и объяснить в легенде, почему выбраны именно эти имена. Заявки на конкурс принимают здесь до 22 декабря.
Появились светящиеся белые медведи по иницитативе компании "СУЭНКО". Окружают семейство яркие пирамиды и елка.
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