Тюменцы могут выбрать имена четырем медведям и получить портативный проектор

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Жителям и гостям Тюмени предстоит выбрать имена медведице и трем медвежатам, которые установлены на площади возле цирка. Победителей ждут портативные проекторы Smart Проектор Cinemood.

В конкурсе может принять участие любой желающий. Необходимо придумать имена каждому белому мишке и объяснить в легенде, почему выбраны именно эти имена. Заявки на конкурс принимают здесь до 22 декабря.

Появились светящиеся белые медведи по иницитативе компании "СУЭНКО". Окружают семейство яркие пирамиды и елка.

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