  • 3 декабря 20193.12.2019вторник
  • USD64,4097
    EUR70,9730
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер западный

Тюменцы могут выбрать имена четырем медведям и получить портативный проектор

Общество, 10:29 03 декабря 2019

фото портала "Тюмень - наш дом" | Фото:

Далее в сюжете О требованиях к маркировке детских новогодних костюмов напомнил Роспотребнадзор

Жителям и гостям Тюмени предстоит выбрать имена медведице и трем медвежатам, которые установлены на площади возле цирка. Победителей ждут портативные проекторы Smart Проектор Cinemood.

В конкурсе может принять участие любой желающий. Необходимо придумать имена каждому белому мишке и объяснить в легенде, почему выбраны именно эти имена. Заявки на конкурс принимают здесь до 22 декабря.

Появились светящиеся белые медведи по иницитативе компании "СУЭНКО". Окружают семейство яркие пирамиды и елка.

Скоро шестиметровую медведицу с медвежатами установят в Тобольске.

фото портала "Тюмень - наш дом" фото портала "Тюмень - наш дом" фото портала "Тюмень - наш дом" ﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:46 03.12.2019Выставка творческих работ инвалидов в Нижнетавдинском районе собрала более шестидесяти участников
11:13 03.12.2019О требованиях к маркировке детских новогодних костюмов напомнил Роспотребнадзор
10:51 03.12.2019Датчики дыма установили в домах пожилых тюменцев
10:29 03.12.2019Тюменцы могут выбрать имена четырем медведям и получить портативный проектор