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О требованиях к маркировке детских новогодних костюмов напомнил Роспотребнадзор

Общество, 11:13 03 декабря 2019

участников фотоконкурса #ТЮМЕНЬКАРНАВАЛЬНАЯ во "ВКонтакте" | участников фотоконкурса #ТЮМЕНЬКАРНАВАЛЬНАЯ во "ВКонтакте"

Детский новогодний костюм должен иметь маркировку, напоминает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Маркировка должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Ее наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

Маркировка должна содержать информацию с указанием вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, а также вида меха и вида его обработки (при его наличии); размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции; символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Продажа товара, в том числе импортного, без информации об обязательном подтверждении его соответствия не допускается.

Роспотребнадзор напоминает, что продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар.

Непредставление потребителю такой информации может служить основанием для отказа потребителя от исполнения договора и предъявления требования о возврате денежных средств.

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# маркировка , Новый год , Роспотребнадзор

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