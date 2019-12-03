Съезд Дедов Морозов и Снегурочек откроется 6 декабря в Ханты-Мансийске

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Сказочные персонажами со всей России, ближнего и дальнего зарубежья встретятся с жителями и гостями города на Центральной площади Ханты-Мансийска 6 декабря в 18 часов.

В рамках Всероссийского съезда дедов Морозов здесь будет дан старт культурно–туристическому проекту "Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири".

Зимние волшебники приедут из Северодвинска, Миасса, Оренбурга, Нарьян-Мара, Татарстана, а также из Белоруссии и Китая. На протяжении четырех декабрьских дней они будут развлекать гостей и жителей города, а также бороться за титул лучшего Деда Мороза России, сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

По традиции гости праздника встретятся с главными символами новогодней столицы: северным Оленем, озорным Снеговиком и красавицей Снежинкой. Сказочные герои познакомят всех присутствующих с событиями культурно-туристического проекта.

7 декабря в природном парке "Долина ручьев" пройдет конкурсно-игровая программа "У костра", где Деды Морозы посоревнуются в смелости, ловкости и морозности.

8 декабря в парке им. Бориса Лосева запланирована развлекательная игровая программа "Ай да валенки". Всех гостей ждет массовый забег в валенках, хороводы, зимние забавы и угощения.

Закрытие съезда и церемония награждения участников состоятся 9 декабря.

Программу мероприятий проекта "Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири" здесь.