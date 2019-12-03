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Жители Ялуторовска побывают в Королевстве новогодних чудес

Общество, 14:31 03 декабря 2019

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Побывать в Королевстве новогодних чудес могут посетители музея "Торговые ряды" с 15 декабря до 15 января в Ялуторовске, сообщает музейный комплекс.

Гости утренника помогут двум бесстрашным героям — принцессе Анне и ее верному другу оленю Свену - вернуть новогодний праздник в Королевство, которое погружается в объятия вечной зимы, и спасти принцессу Эльзу.

По пути героев ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическим троллем, знакомство с очаровательным снеговиком Олафом. Произойдет и встреча с Дедом Морозом, который подарит сладкий подарок.

Стоимость входного билета - 130 рублей с человека.

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