Жители Ялуторовска побывают в Королевстве новогодних чудес

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Побывать в Королевстве новогодних чудес могут посетители музея "Торговые ряды" с 15 декабря до 15 января в Ялуторовске, сообщает музейный комплекс.

Гости утренника помогут двум бесстрашным героям — принцессе Анне и ее верному другу оленю Свену - вернуть новогодний праздник в Королевство, которое погружается в объятия вечной зимы, и спасти принцессу Эльзу.

По пути героев ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическим троллем, знакомство с очаровательным снеговиком Олафом. Произойдет и встреча с Дедом Морозом, который подарит сладкий подарок.

Стоимость входного билета - 130 рублей с человека.