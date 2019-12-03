Град-столица из сказки "Конек-горбунок" строится на Цветном бульваре в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

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Девятиметровый дворец "Град-столица" и больше 20 скульптурных композиций образуют ледовый городок, который создают по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" на Цветном бульваре в Тюмени, сообщает администрация города.

Город, созданный изо льда и дерева, будет разделен на несколько секций, рассчитанных как на малышей, так и на ребят постарше. В городке можно будет скатиться с горки "Рыба-кит", пройти по лабиринту "Жар-птица", искупаться в волшебных чанах и встретиться с красавицей Царевной в ледяной ротонде. Здесь появятся горки-теремки, ледовые стога сена, тройки лошадей. Не обойдется и без главных героев праздника – Деда Мороза, Снегурочки и 28-метровой новогодней ели. Охранять сказочный город будут ледяные стражи порядка.

Сооружения выполнят в стиле древнерусского деревянного зодчества. Каждая композиция будет подсвечена изнутри. Увидеть всю красоту ледового городка можно будет со смотровой площадки – сказочного моста.

Подрядчики уже приступили к установке конструкций. Завершение работ зависит от погоды, при благоприятном прогнозе ледовой городок появится к середине декабря.