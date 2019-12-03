Ледяные персонажи из "Конька-горбунка" появятся в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Ледовый городок в Тобольском кремле посветят 185-летию сказки "Конек-горбунок", сообщает администрация Тобольска.

Неподалеку от фонтана расположится новая искусственная елка, основу каркаса которой уже могут видеть тоболяки и гости города. Среди ледовых фигур разместятся две горки.

В этот раз ледовый городок в Тобольском кремле будет возведен исключительно изо льда, без дополнения снежными фигурами. Также новогоднее сооружение усилят иллюминацией.