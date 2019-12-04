Экскурсии с чаепитием на новогоднем автобусе проведут для ишимских детей

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте" | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте"

Новогоднюю экскурсию с чаепитием придумали для детей музейные работники Ишима. Дети не только увидят интересные места города и послушают увлекательный рассказ, но и угостятся горячим какао с конфетами.

По информации пиар-менеджера Ишимского музейного комплекса Юлии Малининой, экскурсия привлекла рекордное количество школьников, в декабре осталось лишь три свободных рейса.

Всего около 40 праздничных затей и развлечений предложат юным ишимцам учреждения культуры города в последнем месяце уходящего года.

Ребята смогут создать новогодние сувениры своими руками, принять участие в конкурсе елочных игрушек и марафоне подарков и чтения "Начитайка".

Благотворительный инклюзивный концерт "Город добрых надежд" подарят публике 6 декабря.

Семейная фотозона "Новогодний серпантин" ждет своих моделей в библиотеке им. Васильева. Там же пройдет выставка-шарада "Сказочная вьюга" 16 и 31 декабря.

На видеотрансляцию сказки с оркестром "Снежная королева" во Всероссийском виртуальном концертном зале приглашают горожан в городской Дом культуры 12 декабря.

"Мандариновую сказку" подарят зрителям воспитанники детского центра хореографического искусства 18 декабря в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ.

Ишимский театр приглашает на игровую программу "Пиратский Новый год" 21 декабря и на театрализованную игровую программу "Новогодние приключения Маши и Даши" 28 декабря.

На мастер-классах детей и взрослых научат валять миниатюрные валеночки, расскажут о трендах 2020 года в детской художественной школе и библиотеке им. Васильева 21 декабря.

Новогодний проект "Топ-топ в Новый год" приглашает развлечься малышей и родителей 23 и 31 декабря в ГДК.

Библиотекари ждут ребят на бродилку со скретч слоем "Праздничный позитивиум", в игротеку "Конструкторское бюро", в мульткинозал и на мультпарад, где каждый найдет себе развлечение по вкусу и возрасту.

Киноклуб приглашает киноманов на последний в 2019 году сеанс "Эдвард руки-ножницы".

Новогодние представления ждут детвору 29 декабря в городском доме культуры и 30 декабря в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ.

В час ночи 1 января на Коркинской площади развернется новогодняя ночь, которая подарит пришедшим встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Полную программу декабрьских мероприятий можно посмотреть здесь.

Инна Кондрашкина