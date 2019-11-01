Стартовал отбор на конкурс авторской песни "Гринландия-2020"

| Фото: группа конкурса "Гринландия" во "ВКонтакте": https://vk.com/grinlandiakirov | Фото: группа конкурса "Гринландия" во "ВКонтакте": https://vk.com/grinlandiakirov

Стартовал заочный конкурс фестиваля "Гринландия-2020". Творческий сезон пройдет под девизом "Я люблю тебя, жизнь!", он посвящен 75-летию Великой Победы.

"Основной целью конкурса является сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о ратном и трудовом подвиге народов нашей многонациональной страны. Наша святая обязанность привить подрастающему поколению уважение к подвигу ветеранов войны и труда, стремление самим стать настоящими защитниками Отечества", - отметил организатор и идейный вдохновитель фестиваля "Гринландия" Олег Валенчук.

Заочный конкурс - традиционная часть большого фестивального движения. В прошлом сезоне авторы и исполнители из 74 регионов России и еще 21 страны приняли участие в конкурсах песен и стихов. Жюри под председательством популярного поэта-песенника Александра Шаганов получило 2 тыс. 542 конкурсных заявки. На официальном сайте "Гринландии" за лауреатов заочного конкурса отдали свои голоса более 25 тыс. пользователей Сети.

Заочный конкурс состоится в два тура. В нем смогут принять участие авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы. Первый тур пройдет с 15 ноября по 15 марта 2020 года. По его итогам жюри выберет участников второго тура, который определит дипломантов, лауреатов и народного победителя заочного конкурса.

Всего заявлено пять номинаций: "Общий конкурс", "Песни из репертуара Иосифа Кобзона", "Молоды душой" и "Произведения, посвященные Великой Отечественной войне". Новинкой этого сезона станет "Школьная мастерская", в которой примут участие дети и подростки до 17 лет.

Победители получат дипломы и денежные призы, а также возможность выйти на главную сцену фестиваля "Гринландия" вместе с мэтрами авторской песни.

Познакомиться со всеми условиями конкурса и подать заявку можно на официальном сайте "Гринландии" или в группе фестиваля во "ВКонтакте".