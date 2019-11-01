Юные тюменские актеры завоевали награды фестиваля "Малая сцена"

| Фото: страница фестиваля "Малая сцена" ВКонтакте | Фото: страница фестиваля "Малая сцена" ВКонтакте

Детская театральная мастерская "ТеМа" и театр эстрадной песни "Соломинка" из Тюмени завоевали награды первого Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров "Малая сцена", сообщают организаторы фестиваля.

Фестиваль прошел в Тюмени с 22 по 24 ноября. Детская театральная мастерская "ТеМа", представшая спектакль "ПопКорн", завоевала второе место. Юные актеры театра эстрадной песни "Соломинка" стали обладателями награды за третье место. На фестивале коллектив показал зрителям музыкальный спектакль "Реальный двор".

Также второе место жюри присудило студии творческого развития "Это правда" из Челябинска. А Гран-при фестиваля досталось молодежному театру "Игра" из Екатеринбурга".

Всего в фестивале участвовали девять театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска, Тюмени и Пензенской области. Все спектакли были посвящены острым для подростков темам: взросление, отношения с родителями и друзьями, первая любовь. В программе были постановки в разных театральных жанрах — от мюзикла до антиутопии.

Помимо призовых мест и Гран-при, члены жюри отметили каждый коллектив спецпризами, в том числе "За актерскую работу", "За атмосферу и командный дух", "За вклад в развитие детского музыкального театра", "За яркое воплощение подростковой тематики", "За педагогическую режиссуру", "За театральную энергетику".

Фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" проводился при поддержке Фонда президентских грантов и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Любовь Голышева