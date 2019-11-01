Очередной выпуск альманаха "Явлутур-городок" презентуют в Тюмени

| Фото: министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Презентация четырнадцатого выпуска альманаха "Явлутур-городок" начнется в Литературно-краеведческом центре Тюмени (ул. Первомайская, 14) 27 ноября в 15 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В новый выпуск альманаха вошли исследования историков и краеведов Тюменской области, журналистов ялуторовской газеты, стихи и проза литераторов.

В последние годы альманах выходит при финансовой поддержке Благотворительного фонда содействия культуре им. С. И. Мамонтова. Представит альманах председатель правления Фонда и сотрудник редакции газеты "Ялуторовская жизнь" Павел Белоглазов.

Кроме того, на встрече в Литературно-краеведческом центре также будет представлен изданный в Ялуторовске фотоальбом "С лейкой и блокнотом" ялуторовского журналиста и краеведа Анатолия Мясникова.

Вход свободный. Телефон для справок: 46-45-79.