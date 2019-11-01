Двое детей пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое детей пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области 25 ноября.

Первая авария произошла в 14 часов 10 минут на ул. Малая Загородная в Тюмени. Напротив дома №1 по ул. Северной Lada Vesta сбила ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, по предварительным данным, у 10-летней девочки диагностировали травму головы.

А в 17 часов на ул. Ленина, 13 в с. Перевалово автомобиль марки Toyota сбил восьмилетнего ребенка. Пострадавший получил ушиб тазобедренного сустава.

Инна Пахомова