Диетологи: без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина в день. Этот фрукт полезен и способен повышать иммунитет, выводит токсины из организма. Об этом рассказали врачи-диетологи, сообщает РИА "Новости".

"Средняя суточная доза – четыре мандарина, их можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - отмечает врач-диетолог Тамара Прунцева. Она добавила, что традиция есть мандарины в новогодние праздники в целом полезная, если нет противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.

По словам врача-диетолога Елены Тихомировой, зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов, поэтому употребление фруктов необходимо. "Мандарины являются низкокалорийным продуктом, при этом они богаты витаминами, в том числе витамином С", - пояснила она.

Врачи напоминают, что важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами.

Медики сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки. Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 17 часов, главное - не употреблять их натощак.