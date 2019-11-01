"Елка желаний" ищет в Тюмени волшебников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают присоединиться ко Всероссийской акции "Елка желаний" и сделать новогодние подарки одиноким пожилым людям и детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" рассказала координатор регионального ресурсного центра по работе с ветеранскими некоммерческими организациями Ольга Кукобникова.

По ее словам, "Елки желаний" с открытками-пожеланиями к Деду Морозу будут стоять в ТРЦ "Сити Молл", "Леруа Мерлен" и железнодорожном вокзале с 3 по 29 декабря.

Все это время возле них будут дежурить волонтеры в белых футболках с елочкой на спине и груди. "Они помогут вам сотворить чудо и подарить праздник тем, кто остался в старости один или растет без родителей или в многодетной семье", - отметила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подарки просят незатейливые - продуктовые наборы, сладости, а кому-то просто нужны дрова.

На сегодняшний день к акции примкнули такие организации, как пансионат для ветеранов войны и труда, центр поддержки семей "Помощь рядом", центр "Семья", организация многодетных семей "Радость" и другие.

"Уже подготовлено около тысячи открыток с пожеланиями", - рассказала руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертного полка" Галина Валуева. - Весь отчет будет опубликован в нашей группе во ВКонтакте".

Узнать о проекте подробнее можно по телефону (3452) 42-63-06.

Николай Ступников