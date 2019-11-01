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Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в Тюменском районе

Общество, 16:10 26 ноября 2019

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

На 20 % возросла заболеваемость ОРВИ в Тюменском районе с 18 по 24 ноября, по сравнению с предыдущей неделей, сообщает администрация муниципалитета.

При этом, отмечают специалисты, сезонная заболеваемость ОРВИ ниже пороговых значений, случаев гриппа не зарегистрировано. С жалобами на симптомы ОРВИ обратились около 600 человек.

В районе продолжается прививочная кампания: привиты 11 тыс. детей и более 30 тыс. взрослых.

Специалисты областной больницы № 19 разработали "Алгоритм действий при возникновении групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом", который имеется во все филиалы больницы и образовательные учреждения на территории Тюменского района. Во все медицинские подразделения направлены и рекомендации по лечению гриппа.

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# грипп , инфографика , ОРВИ , прививки

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