Диалог культур: тревел-блогер из Аргентины рассказал, за что любит соцсети

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Тревел-блогер из Аргентины Мануэль Гуихаррубья рассказал, за что любит соцсети и отметил, что читатель может выбирать слышать то, что хочешь услышать, а не то, что предлагают. Он выступил на заседание "Диалог культур и цифровые технологии – новые возможности для коммуникации в меняющемся медиапространстве" в рамках XIV международного медиафорума "Диалог культур" в Санкт-Петербурге 26 ноября.

Мануэль Гуихаррубья вспомнил о том, что, когда он был студентом, ему было очень сложно сделать первый шаг - например, пойти на собеседование в крупное СМИ и устроиться туда на работу.

"Я люблю соцсети, так как они изменили мою жизнь. Мы больше не зависим от крупных газет и телеканалов. Если ты не подходишь по физическим параметрам для телевидения, - ты можешь завести свой блог в Инстаграме или на Ютубе. Сегодня правила изменились. Нет ограниченного числа телеканалов, ты можешь выбирать, слышать то, что хочешь услышать, а не то, что предлагают", - сказал он.

Блогер уверен, что искренность, безусловно, важна в его деле:" Я считаю, что все сработало, потому что мы не модели, а реальные люди, которые показывают реальную жизнь".

На заседание выступили декан факультета Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, редактор мультимедийного отдела итальянской газеты La Repubblica Сара Бертучиолли, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин, генеральный директор "78 канала" Александр Анучкин, президент исследовательского холдинга Romir и другие представители российских и зарубежных СМИ и медиа.

Заседание завершилось награждением лауреатов Всероссийского мультимедийного проекта "Я живу в России" в номинациях "Текст", "Фото", "Видео", а также победителей народного голосования.

Впереди участников ждут конференции "Русские медиа за рубежом: реалии и перспективы в современном медиапространстве" при участии руководителей и представителей зарубежных русских СМИ и "Диалог на практике в медиапространстве Евразии", где будут представлены трансграничные проекты, созданные на форуме.

Пройдет награждение лауреатов Всероссийского мультимедийного проекта "Я живу в России", фестиваль документальных фильмов и телевизионных сюжетов "Я здесь живу", вебинары в молодежном центре и поездка в Псков, Выборг и Великий Новгород для создания репортажей "Один день в России".

Ирина Ромашкина