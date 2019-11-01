Журналисты из 37 стран принимают участие в медиафоруме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге

static.tildacdn.com static.tildacdn.com

Около 400 представителей СМИ из 37 стран принимают участие в международном медиафоруме "Диалога культур" в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Форум пройдет с 26 по 28 ноября в четырнадцатый раз, сообщает Союз журналистов России.

Как рассказал идейный вдохновитель "Диалога культур" и его бессменный организатор, известный публицист и кинодокументалист, секретарь Союза журналистов России, председатель медиаконгресса "Содружество журналистов" России Ашот Джазоян, СМИ не просто говорит о необходимости диалога культур, они его ведут и в дни форума, и после него, потому что продолжается совместное сотрудничество. "Например, с участниками позапрошлого диалога создали большой мультимедийный проект "Интересные люди - хабаровчане", в котором участвовали журналисты из Италии, Испании и Германии. Этот проект будет представлен на XIV Медиафоруме. Участник предыдущего форума из Испании съездил на Соловки и сделал интересный репортаж, а фотограф из Ирландии отправился на "Байконур", поделившись затем впечатлениями со своей аудиторией. Его коллега из Шотландии создает фотоцикл "Рыжие", в котором рассказывает о рыжеволосых людях разных стран, в том числе и России", - рассказал он в интеврью обозревателю газеты "Санкт-Петербургские ведомости".

В рамках "Диалога культур" пройдет практическая конференция в Эрмитажном театре. В этом году участники обсудят,как цифровые технологии смогут повлиять на возможности диалога культур в меняющемся медиапространстве. В Главном штабе Государственного Эрмитажа будет работать фотовыставка "Я здесь живу", большая экспозиция "Победили вместе", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пройдет показ короткометражных документальных фильмов и ТВ-сюжетов под темой "Я здесь живу" и церемония вручения знака "За весомый вклад в диалог культур" от имени Международного журналистского сообщества и Государственного музея "Эрмитаж".

Участники форума поедут в Великий Новгород, Выборг или Псков, где создадут репортаж "Один день в России".

Впервые на форуме пройдет большое заседание "Русские медиа за рубежом: реалии и перспективы в современном медиапространстве". Благодаря поддержке Фонда "Русский мир" в заседании примут участие представителирусских СМИ за рубежом, среди которых"Медиамакс" (Армения), "ProfileRussia" (Великобритания), портал "Греция на русском", "Пражский телеграф" (Чехия), "Русский очевидец" (Франция), "Хабар" (Казахстан), "Вкусовой барьер" (Испания) и другие.

По словам Ашота Джазояна, будущее - за универсальными журналистами, способными создать конвергентный качественный материал. Однако главное в журналисте - это умение точно описывать факты и мнения. Конечно, можно снять видео, сделать фотографии. Но они станут лишь отличным дополнением к качественно написанному тексту.

Ирина Ромашкина