Тюменские ученые победили в конкурсе "Золотые имена высшей школы"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Шесть представителей Тюменского госуниверситета вошли в число победителей проекта "Золотые имена высшей школы", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На конкурсе, проводимом межрегиональной общественной организацией "Лига преподавателей высшей школы", ежегодно выбирают самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, имеющих достижения и инновационные практики для повышения качества высшего образования.

В 2019 году в Книгу почета "Золотые имена высшей школы" вошли преподаватели ТюмГУ Антон Захаров в номинации "За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения", Наталья Карпова и Николай Кудрявцев в номинации "Молодые научные и педагогические таланты", Наталья Мильчакова и Александр Яковлев в номинации "За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы", Андрей Татур в номинации "За достижения в просветительской деятельности".

Отметим, с 2017 года в конкурсном отборе участвовали 1 тыс. 285 преподавателей 177 вузов из 70 регионов страны. В 2019 году победителями в 10 номинациях признаны 258 человек.