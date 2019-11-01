В Исетском районе планируют разводить стерхов и выпускать их в естественную среду обитания

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Двое стерхов появились в туристическом комплексе "Южное" Исетского района благодаря поддержке депутатов Тюменской областной думы. Птиц привезли из Окского государственного биосферного заповедника.

По словам директора туркомплекса Владимира Никифорова, на просьбу о помощи в приобретении стерхов для их разведения откликнулись спикер регионального парламента Сергей Корепанов, депутаты Николай Бабин, Инна Лосева, Тамара Казанцева, Фуат Сайфитдинов, Сергей Морев, Владимир Майер, Владимир Ковин, Владимир Столяров и Альберт Суфианов.

Помимо покупки птиц, средства направили на проведение экологического фестиваля "День стерха", экскурсию для тюменских школьников-волонтеров, которые занимаются агитационной работой по сохранению редких видов журавлей, в Окский заповедник, создание фильма о судьбе этих птиц и проведение научной конференции в рамках Дня белого журавля.

Комментируя свое участие в этом проекте, председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева напомнила, что особо охраняемые природные территории стали создаваться в Тюменской области с 1963 года. Один из первых заказников был образован на территории Исетского района.

В регионе существует 101 особо охраняемая природная территория, что составляет 5,7% всей площади субъекта. Под увеличение этих территорий зарезервирован еще 1 млн га и в скором времени процент особо охраняемых территорий вырастет до 12. Это необходимо для сохранения каркаса видового состава Тюменской области, уверена Инна Лосева.

Николай Бабин считает, что идея разводить в питомнике краснокнижных птиц, чтобы потом выпускать их в свою среду обитания, прежде всего хороша тем, что поможет сохранить популяцию стерхов в регионе.

Стерх, или белый журавль выводит потомство только на территории России. Одна популяция гнездится в Якутии и не вызывает особого беспокойства орнитологов, так как ее численность составляет около 300 птиц. Однако Западно-Сибирская (Обская) популяция не превышает 20 птиц. Сокращение ее обусловлено тем, что зимуют птицы в Иране и Афганистане, где их отстреливают, так как охота на журавлей традиционна для местных жителей.

Стерх занесен в международную Красную книгу, Красную книгу России, защищен международным меморандумом "Об охране стерха" в рамках Болонской конвенции, сообщают в пресс-службе Тюменской областной думы.