"Подмосковные вечера" и "Катюша" помогают китайским студентам быстрее осваивать русский язык

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Методику освоения китайскими студентами русского языка в процессе вокального ансамблевого исполнительства разработали педагоги из Тюмени, Екатеринбурга и Петропавловска, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Апробация в течение года показала, что методика эффективна для преодоления фонетических трудностей. В частности, ударения в русских словах стали правильно ставить 70 % китайских студентов, четко произносить гласные звуки – 90 %, звук "р" – 45 %, "ш" и "ч" – 67 % обучающихся. При этом первоначальная диагностика у 95 % китайских студентов показали замену согласных и гласных.

"Акцент в нашей методике на музыку не случаен: профиль "Музыкальное образование" является очень востребованным китайскими студентами. В Китае, несмотря на широкое распространение западноевропейской и американской музыкальной педагогики, высоко ценят традиции российского музыкального образования. Кроме того, как отмечают представители китайского педагогического сообщества, уровень общей музыкальной культуры учителей музыки в КНР остается невысоким отчасти потому, что музыкально-педагогические концепции сегодня находятся в стадии становления", – рассказала заведующая кафедрой искусств ТюмГУ Оксана Овсянникова.

Исследователи увидели, что работа в ансамбле смягчает психологический барьер – студенты получают возможность экспериментировать со стилями общения, осваивать и отрабатывать коммуникативные умения и навыки. Доминирующим в ансамблевом исполнительстве являлся слуховой компонент. Сначала у человека происходит осознание артикуляционных движений в единстве с их звуковыми образами (акустической нормой), затем происходит работа по формированию произносительных навыков.

Такая организация занятий дает возможность педагогу услышать каждого участника ансамбля и предоставляет возможность коррекции в произношении. Как пояснила Оксана Овсянникова, китайским студентам легче осваивать русский язык в коллективной учебной деятельности, а не индивидуально. Это связано с особенностями китайской культуры.

В процессе исследования педагоги определили методы обучения (повтор, контраст, пластическое интонирование, подпевание, подхватывание, визуальное восприятие), а также особенности построения занятий. Сюда вошли артикуляционная разминка, отрабатывание скороговорок, попевок и повторение сложных для произношения фрагментов песен, голосовые игры и речевой хор.

В работе использовались "Подмосковные вечера", "Катюша", "Казачья" и другие песни. К примеру, над правильным звукообразованием звуков "д" и "т" работа происходила с помощью канта петровских времен "Славны были наши деды". Все это способствовало приобщению китайских студентов к русской музыкальной культуре. Методику апробировали в УрГПУ.