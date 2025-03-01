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Школьники из Тобольского района - победители всероссийского форума научной молодёжи

Общество, 14:41 29 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьник из с. Малая Зоркальцева Тобольского района стал обладателем "Большой научной медали". Александр Сацко - абсолютный победитель форума "Шаг в будущее".

Всероссийский форум научной молодёжи проходил с 23 по 28 марта в МГТУ имени Баумана в Москве, сообщает администрация Тобольского района.

Фёдор Доценко Малой Зоркальцевой стал победителем в номинации "Лучшая презентация проекта" в компетенции "Прикладная механика и машины будущего".

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# наука , Тобольский район , школьники

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