Школьники из Тобольского района - победители всероссийского форума научной молодёжи
Школьник из с. Малая Зоркальцева Тобольского района стал обладателем "Большой научной медали". Александр Сацко - абсолютный победитель форума "Шаг в будущее".
Всероссийский форум научной молодёжи проходил с 23 по 28 марта в МГТУ имени Баумана в Москве, сообщает администрация Тобольского района.
Фёдор Доценко Малой Зоркальцевой стал победителем в номинации "Лучшая презентация проекта" в компетенции "Прикладная механика и машины будущего".