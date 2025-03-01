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Жителей Тюменской области предупреждают о перерывах телевещания

Общество, 15:14 29 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временные перерывы теле- и радиовещания возможны в Тюмени и Тюменском районе с 1 по 30 апреля. Это связано с профилактическими работами на объектах сети РТРС.

Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".

Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Все плановые остановки трансляции согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.

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