Жителей Тюменской области предупреждают о перерывах телевещания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временные перерывы теле- и радиовещания возможны в Тюмени и Тюменском районе с 1 по 30 апреля. Это связано с профилактическими работами на объектах сети РТРС.

Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".

Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Все плановые остановки трансляции согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.