Шесть техногенных пожаров произошло в Тюменской области 28 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в дачном доме по ул. Ягодная в СО "Текстильщик" произошёл утром 28 марта, сообщает МЧС по Тюменской области. Возгорание ликвидировано на площади 24 кв. м. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

В 16 часов 50 минут поступило сообщение о пожаре в бане на ул. Герцена в Заводоуковске. Возгорание ликвидировано на площади 2 кв. м, никто не пострадал. Причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации печи.

Вечером произошел пожар в автомобиле в с. Исетское на ул. Строителей. Огонь повредил транспортное средство на площади одного квадратного метра. Причина - неосторожное обращение с огнем.

В 20 часов 58 минут поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки СНТ "Сибирское раздолье" в Нижнетавдинском районе. Пострадавших нет. Причин - замыкание электропроводки.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано шесть техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали 11 раз.