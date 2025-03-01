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Движение на участке улицы Ленина временно прекратят с 30 марта

Общество, 13:11 29 марта 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

С 30 марта на участке ул. Ленина от Кирова до Первомайской, а также на участке улицы Челюскинцев от Ленина до Республики будет прекращено движение.

Всех участников дорожного движения просят учесть изменения на дороге и планировать свой маршрут, обращать внимание на знаки и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# ограничение движения

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