Аграрии Урала по традиции получили награды от Ростсельмаш

АО "Тюменьагромаш" АО "Тюменьагромаш"

Аграрии Тюменской области подвели итоги 2018-2019 сельскохозяйственного года. В регионе прошла череда торжественных мероприятий, посвященных Дню работников сельского хозяйства, на которых отметили лидеров и успешные компании. АО "Тюменьагромаш" - официальный дилер Ростсельмаш в Тюменской, Свердловской, Курганской областях и Пермском крае также отметило лучших наградами.

В этом году победителем главной номинации "Лучший партнер" Ростсельмаш впервые стало ООО "Дружба-Нива" из Ялуторовского района. У предприятия двадцатилетняя история, в 2013 году у компании началась новая жизнь: улучшилась материально-техническая база, заметно обновился автопарк. Сегодня аграрии обрабатывают более 8 тысяч пашни, в арсенале одиннадцать комбайнов, большая часть из них комбайны ACROS. "Чтобы специалисты не уезжали из села, им нужно создать комфортные условия. Идя на работу, человек должен понимать, что он наконец-то не в 19 веке работает, а в 21. В нашем случае важно, чтобы в поле было вовремя доставлено питание, чтобы зарплата была достойная. Оплата труда у нас зависит от выработки, а она, в свою очередь, от качества техники, – отмечает руководитель ООО "Дружба-Нива" Алексей Шишканов. – Поэтому мы отдаем предпочтение комбайнам и тракторам производства Ростсельмаш, потому что они одни из лучших в плане производительности, обзорности, ремонтопригодности и других технических параметров. Для Сибири ACROS лучше любого другого зерноуборочного комбайна данного класса. Это факт. Копирование жатки более продуманное, вместительные бункеры, он реже разгружается, хорошая ширина жатки, обмолот лучше. Расход ГСМ можно откорректировать правильным планированием работ, выхода и ухода с полей. В этом году мы убедились в этом".

Автопарк компании "Дружба-Нива" на сегодня на 75 процентов состоит из отечественной сельхозтехники. Весь парк техники Ростсельмаш обслуживается у официального дилера во время гарантии и после гарантийного срока. Сельхозтоваропроизводители высоко ценят качество и оперативность работы сервисных служб. "Мы давно работаем с компанией Тюменьагромаш, все возникающие вопросы решаются оперативно. В этом году мы стали участниками программы "Запчасти в поле за 24 часа". Благодаря мобильной сервисной службе, у нас практически не возникало простоев из-за поломок, и мы успешно завершили уборочную страду", – рассказал Алексей Шишканов.

Руководитель компании отметил, что помимо звания "Лучший партнер" ООО "Дружба-Нива" может похвастать вторым местом по области в номинации "Лучший механизатор на кормоуборочном комбайне RSM 1401": Иван Королевских за сезон сумел намолотить 19 200 тонн.

В номинации "Лучший инженер" в этом году чествовали двух победителей. Ими стали инженер ООО "Эвика-Агро" (Исетский район) Виталий Семенов и главный инженер ООО "Тобол" (Упоровский район) Сергей Брант. Автопарк исетского предприятия на 65% состоит из техники Ростсельмаш. Приобретениями последнего года стали два комбайна ACROS и трактор RSM 2375. У упоровского 67% техники производства Ростсельмаш, с осени прошлого года по нынешнюю осень в парке появились новый трактор RSM 2375 и посевной комплекс АС315+С500.

"У нашей компании 6 тысяч гектар пашни, в автопарке есть трактор и зерноуборочные комбайны производства Ростсельмаш. С Тюменьагромаш нас связывает долголетнее и взаимовыгодное сотрудничество. Особо ценно качественное и своевременное обслуживание, оперативная доставка запасных частей. Рассчитывать на них можно хоть днем, хоть ночью. В любое время. Никогда ни в чем не отказывают. Даже в спорных нюансах", – отмечает главный инженер ООО "Тобол" Сергей Брант. По его словам, отечественная техника сегодня не только надежная, но и комфортная, современная и по многим параметрам составляет достойную конкуренцию иностранным аналогам.

Так же свои награды получили механизаторы, показавшие лучшие результаты на комбайнах ACROS, VECTOR, DON, RSM 1401.

Традиция чествовать тружеников агрокомплекса укоренилась в компании Ростсельмаш уже давно. Специалисты Ростсельмаш уверены, что работа аграриев достойна уважения, и стремятся подчеркнуть это, отмечая и награждая лидеров.

АО "Тюменьагромаш" АО "Тюменьагромаш"

Тихонова Татьяна