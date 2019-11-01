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Югорчанка Виктория Узун выступит на шоу "Голос. Дети"

Общество, 15:27 27 ноября 2019

МБУ "КДЦ "Октябрь" | Фото: МБУ "КДЦ "Октябрь"

Юная югорчанка Виктория Узун представит Ханты-Мансийск на шоу "Голос. Дети" на Первом канале.

Десятилетняя воспитанница культурно-досугового центра "Октябрь" - солистка творческого коллектива вокального ансамбля "Карандаши", сообщают в администрации Ханты-Мансийска. В сентябре 2019 года она подала заявку на участие в седьмом сезоне шоу "Голос. Дети", отправив организаторам две композиции - "Небо славян" и "Возвращайся домой".

По итогам первого заочного кастинга Виктория Узун приглашена в следующий этап, который состоится 1 декабря в Москве.

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# вокалисты , Первый канал , талантливые дети , шоу

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