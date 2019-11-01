Туристский форсайт-форум " Сибирь-Урал" пройдет в Тюмени 29 ноября

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области во ВКонтакте

"Туризм - экономика впечатлений" - тема туристского форсайт-форума "Сибирь-Урал", который откроется в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 29 ноября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Планируется рассмотреть актуальные вопросы развития отрасли. Среди них - повышение эффективности работы туристской отрасли, взаимодействие и формирование межрегиональных связей. Участники обсудят роль крупных предприятий в развитии масштабных туристических проектов, российский и международный опыт, механизмы взаимодействия туристской отрасли, власти и крупного бизнеса.

Будет рассмотрен вопрос о формировании бренда и проведении событийных мероприятий как драйвера развития внутреннего и въездного туризма на примере успешных кейсов.

На площадке форума пройдет презентация туристских объектов Тюменской области, участники события смогут получить выгодные предложения и договориться о партнерстве.

Регистрация на форум здесь.