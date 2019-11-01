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Лучших работников сельского хозяйства наградили в Ялуторовском районе

Общество, 16:55 27 ноября 2019

пресс-службы Ялуторовского района | Фото: пресс-службы Ялуторовского района

Лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ялуторовского района чествовали 25 ноября, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Почетную грамоту главы района получили глава крестьянско-фермерского хозяйства Игорь Зайкин, благодарность — председатель кооператива "Гостинец" Павел Шалагинов и индивидуальный предприниматель Петр Дубовик.

Почетную грамоту губернатора Тюменской области получила оператор машинного доения Марина Перепекина. Почетные грамоты департамента АПК — водитель Акрам Ибрагимов, главный инженер Виктор Николенко, тракторист-машинист Иван Сирин, водитель Георгий Ермоленко, начальник зернотока Николай Ищук, заведующий гаражом Михаил Таловиков, токарь Хафиз Абдрахманов, операторы машинного доения Елена Лобова и Наталья Свиридова, водитель Олег Картаполов и овощевод Надежда Щербакова.

Слесарь-наладчик дойного гурта Рашит Мухамадеев поощрен благодарностью председателя областного парламента, девять человек — ценными подарками. Еще пять лучших представителей АПК Ялуторовского района удостоены благодарственных писем всероссийской политической партии "Единая Россия".

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# АПК , награждение , Ялуторовский район

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