Профильная группа Росгвардии открывается на базе центра "Алый парус"

| Фото: Центр "Аванпост" во ВКонтакте | Фото: Центр "Аванпост" во ВКонтакте

Церемония посвящения воспитанников детского морского центра "Алый парус" и обучающихся гимназии № 16 города Тюмени в слушатели профильной специализированной группы добровольной подготовки к военной службе "Монолит" Росгвардии начнется в управлении Росгвардии по Тюменской области 29 ноября в 12 часов, сообщает Центр "Аванпост".

В ряды СГ ДПВС вступят 30 юношей и девушек от 14 лет и старше.

Обучающиеся будут проходить профильную подготовку по программе, составленной в рамках соглашения между руководством управления Росгвардии по Тюменской области и руководством детского морского центра "Алый парус". Им будут вручены шевроны профильной группы с соответствующей символикой.

Инструкторы управления Росгвардии с педагогами центра "Алый парус" будут курировать работу группы, проводить мастер-классы по направлениям профильной подготовки (например, по стрельбе из пистолета и другие). Ребята получат возможность посещать мероприятия ведомства, участвовать в региональных и федеральных ведомственных проектах.

"В этом году мы запустили пилотный проект профильной специализированной группы. Сами ребята и их родители положительно отреагировали на эту идею. До конца года мы будем внимательно наблюдать за развитием и подготовкой ребят, и, возможно, уже на следующий год будем проводить отбор в группу. Возможно, кто-то из них в будущем выберет своей профессией службу именно в этом ведомстве и по окончании подготовки в СГ ДПВС поступит в один из ведомственных вузов страны", - прокомментировал педагог центра "Алый парус" Евгений Климов.