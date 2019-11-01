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Более тысячи машин отвезли на штрафстоянку за парковку в местах для инвалидов

Общество, 15:30 28 ноября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 1 тыс. автомобилей были эвакуированы за девять месяцев 2019 года за нарушение водителями правил парковки в местах, обозначенных табличкой "Инвалиды" в Тюмени, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Как отмечают в департаменте, в случае несоблюдения требований ПДД на водителей, припарковавшихся с нарушением, будет наложен административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Тюменцам напоминают, что если место для парковки, обозначенное табличкой "Инвалиды" занято автомобилем без соответствующего знака, следует сообщить об этом по номеру дежурной части Госавтоинспекции Тюменской области дежурной части (3452) 794-610.

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# ГИБДД Тюменской области , инвалиды , парковка

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