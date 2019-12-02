Конноспортивная база "Рубин" объявила дополнительный набор детей

| Фото: ДЮСШ № 1 Тюмени | Фото: ДЮСШ № 1 Тюмени

Возможность для дополнительного набора детей в конную секцию появилась у ДЮСШ №1. Занятия проходят в конноспортивной базе "Рубин" (3 км Старотобольского тракта, строение 4).

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила тренер-преподаватель Тюменской региональной общественной организации конного спорта Наталья Шилохвостова.

"Детей набираем круглогодично. Никогда им не отказываем. Сейчас у нас появилась возможность набрать мальчиков и девочек в возрасте от 10 лет, примерно пять человек, - рассказала она. - В группах у нас не более 10 детей, это важно для организации занятий. Сейчас действуют две группы. Дети от 10 до 18 лет. Есть еще группы от 18 лет и старше".

Как отметила тренер, в школе содержатся только породистые лошади спокойного нрава. Всего их 22. Детей к ним допускают только после того, как пройдут первоначальный курс подготовки - выездка на лошади, которая зафиксирована кордой. Процесс адаптации у каждого ребенка индивидуален, кто-то до года привыкает к лошади, заметила Наталья Шилохвостова.

"Направление групп у нас спортивно-оздоровительное, не учебно-тренировочное как было ранее. Мы даем детям основы выездки, конкурса и вольтижировки. Наша школа основана в 1986 года. Достижений много. В 2018 году регион прославила воспитанница "Рубина" Наталья Асташкина на чемпионате России по любительским заездам в Екатеринбурге", - сказала тренер.

По мнению преподавателя, высокие результаты спортсмены-наездники показывают после 18 лет. Сейчас в "Рубине" идет подготовка к областным соревнованиям, которые пройдут в Тюмени с 12 по 16 декабря. Два дебютанта ДЮСШ №1 выступят на них.

Польза конного спорта доказана разными экспертами. Установлено, что верховая езда снимает стресс и усталость, улучшает физическую форму и здоровье. Ею можно заниматься до старости. Во время занятий прорабатываются и укрепляются все группы мышц. Конный спорт благоприятно влияет на нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Как отметила Наталья Шилохвостова, в дальнейшем на базе конноспортивной базы "Рубин" откроется группа иппотерапии.

Анжела Лебедева