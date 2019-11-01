Тюменских малышей посвятили в эколята

Архивное фото. www.mnr.gov.ru Архивное фото. www.mnr.gov.ru

В детском саду микрорайона Молодежный д. Ушакова состоялось посвящение тюменских дошколят в юные защитники природы

В гостях у воспитанников детского сада "Золотая рыбка" побывали представители общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области, местного отделения партии "Единая Россия" и районного управления образования.

На встрече малыши - участники проекта "Эколята-дошколята" участвовали в викторинах и отгадывали загадки. Ребята подготовились к встрече, презентовав председателю общественного совета при департаменте недропользования и экологии области Александру Чернышеву свои экологические проекты, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.