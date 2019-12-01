Зима пришла: мороз и солнце прогнозируют синоптики в Сибири в начале декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7-9 градусов ниже нуля показывают термометры в первый день зимы в Тюмени. Температура воздуха будет понижаться днем до -10 градусов, по ночам до -15 градусов на юге Тюменской области в начале зимы, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предсказывают, что на юге Западной Сибири установится обычная для начала декабря погода. Будет проглядывать солнце, морозы несильные.

"К началу календарной зимы за Уралом морозно, везде лежит снег. Зима здесь установилась вместе с антициклоном. Сейчас он располагается над крайним югом Сибири, распространяя холод как на Урал, так и к Байкалу. Но и западные циклоны не стоят на месте. По северу Сибири один за другим следуют атлантические циклоны, там то потепление, то вновь мороз усиливается. На эти выходные придется потепление", - отметили специалисты.

Так, начало рабочей недели в Тюмени начнется со снегопада, будет от -4 до -6 днем, от -8 до -10 ночью.

Напомним, на Руси по первому дню зимы предсказывали характер предстоящей зимы.

Ирина Ромашкина