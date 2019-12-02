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На улице Герцена в Тюмени отключат светофор

Общество, 08:41 02 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять светофоров отключат в Тюмени 2 декабря, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9 до 15 часов обесточат объект на перекрестке ул. Мориса Тореза и ул. Александра Герцена, а с 9 часов до 17 часов минут - на пересечениях ул. Полевой с ул. Садовой и ул. Пролетарской, а также на ул. Тимофея Чаркова при въездах в п. Матмассы и ДНТ "Трудовик".

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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