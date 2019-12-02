Жители региона участвуют в проекте "Фотоистория Тюменской области"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Присоединиться к созданию фотоистории Тюменской области и поделиться снимками на сайте тюменскаяобласть.рф призвал тюменцев фотограф общественного фонда им. В. И. Муравленко Николай Меньшиков на мероприятии в ТЦ "Гудвин". Он подчеркнул, что снимки из личных архивов горожан могут иметь большую ценность.

Николай Меньшиков - мастер с 50-летним опытом, его работы знакомы горожанам в том числе по книге "Земля больших людей", выпущенной к 75-летию региона. Их можно увидеть и на сайте проекта "Фотоистория Тюменской области".

"У меня довольно много фотографий, я начал снимать рано, работал в "Главтюменнефтегазе", когда туда пришел Виктор Иванович Муравленко. Под его руководством была создана лаборатория с хорошими фотоматериалами и фотоаппаратурой, я долгие годы работал там. Делал фотографии на Севере, многие из них вошли в летопись региона. Рекомендую тем, у кого есть негативы и фотографии, принести их и оцифровать, это уникальная вещь. Они останутся в архиве и когда-нибудь будут опубликованы", - сказал Николай Меньшиков.

Для участия в проекте "Фотоистория Тюменской области" понадобятся фотографии, сделанные в регионе с 1944 по 2019 годы. Их необходимо самостоятельно отсканировать и загрузить на сайт тюменскаяобласть.рф. Либо принести в пункты оцифровки в ТЦ "Галерея Вояж" или ТРЦ "Гудвин", где это можно сделать с помощью волонтера.

"Я принесла для оцифровки фотографию 1968 года, она сделана на Тюменском железнодорожном вокзале, когда я встречала мужа, отслужившего в Кемеровской области. Эта фотография мне очень дорога", - рассказала участница проекта "Фотоистория Тюменской области" Лилия Загоруйко.

Посетителей ТЦ "Гудвин" пригласили к участие в призовой викторине на знание истории региона. Знатоков угостили конфетами с необычными посланиями и разыграли фотокниги и наборы открыток.

Ко 2 декабря участники проекта "Фотоистория Тюменской области" поделились 242 фотоснимками.

Татьяна Ковалева