Тюменская продукция экспортируется в более чем 90 стран

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Продукция производителей Тюменской области поставляется более чем в 90 стран. Экспорт услуг – новое направление для Тюменской области, которое будет активно развиваться с 2020 года.

Об этом рассказала начальник управления внешних связей и контроля областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Наталья Ракитина. По ее словам, при участии Центра поддержки экспорта Тюменской области, который работает уже несколько лет, объем экспорта товаров региональными компаниями существенно вырос и на сегодня составляет более 3,7 млрд долларов.

"В основном у региона налажен экспорт продукции пищевой и химической промышленности, машиностроительного оборудования, стройматериалов. Сегодня для нас актуально развивать и экспорт услуг. Исходя из потребностей и предложений, которые представители бизнеса озвучат на стратегических сессиях, будет сформирован региональный план мероприятий проекта "Экспорт услуг". На днях мы обсудили развитие этого направления в медицине и туризме, сфера IT – еще одна из перспективных сфер для нашего региона", – отметила Наталья Ракитина.

Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Николай Коршунов акцентировал внимание, что кроме консультирования предпринимателей по существующим мерам господдержки экспортеров, компаниям, продвигающим свои услуги за рубеж, может быть оказана помощь и по сопутствующим вопросам внешнеэкономической деятельности. В их числе – перевод технических и презентационных материалов на любой иностранный язык, организация бизнес-миссий и деловых встреч с потенциальными партнерами, выездов на международные выставки, а также включение в региональную витрину на электронных торговых платформах мирового уровня, сообщает пресс-служба тюменского технопарка.