3 декабря в Тюмени днем тепло, к вечеру - похолодание

| Фото: Союз охраны птиц России (СОПР) во "ВКонтакте" | Фото: Союз охраны птиц России (СОПР) во "ВКонтакте"

Минус 9 - минус 5 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 3 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру похолодает до минус 15 градусов.

Синоптики обещают переменную облачность, снежное утро и день без осадков.

западный ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду. Во второй половине дня направлением изменится на юго-западное.

Атмосферное давление 751-761 мм. рт. ст.

Заход солнца в 16 часов. Долгота дня 7 часов 6 минут.