Задержаны подозреваемые в убийстве ребенка в Екатеринбурге

| Фото: sverdlovsk.sledcom.ru | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Задержаны подозреваемые в убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает следственный комитет по Свердловской области.

В ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый. Мужчина 1979 года рождения – отец убитого ребенка. Он задержан в Уфе. Ему предъявлено обвинение по статье УК "Убийство малолетнего".

Также в ходе спецоперации задержана женщина 1971 года рождения, уроженка Республики Башкортостан. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего. Оба обвиняемых заключены под стражу.

Отметим, сообщение о том, что в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга находится тело мальчика с признаками убийства поступило на телефонную линию дежурной части вечером 27 ноября. Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия. Возбуждено уголовное дело.