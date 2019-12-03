Задержаны подозреваемые в убийстве ребенка в Екатеринбурге
Задержаны подозреваемые в убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает следственный комитет по Свердловской области.
В ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый. Мужчина 1979 года рождения – отец убитого ребенка. Он задержан в Уфе. Ему предъявлено обвинение по статье УК "Убийство малолетнего".
Также в ходе спецоперации задержана женщина 1971 года рождения, уроженка Республики Башкортостан. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего. Оба обвиняемых заключены под стражу.
Отметим, сообщение о том, что в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга находится тело мальчика с признаками убийства поступило на телефонную линию дежурной части вечером 27 ноября. Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия. Возбуждено уголовное дело.