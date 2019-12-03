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Задержаны подозреваемые в убийстве ребенка в Екатеринбурге

Происшествия, 11:02 03 декабря 2019

sverdlovsk.sledcom.ru | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Задержаны подозреваемые в убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает следственный комитет по Свердловской области.

В ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый. Мужчина 1979 года рождения – отец убитого ребенка. Он задержан в Уфе. Ему предъявлено обвинение по статье УК "Убийство малолетнего".

Также в ходе спецоперации задержана женщина 1971 года рождения, уроженка Республики Башкортостан. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего. Оба обвиняемых заключены под стражу.

Отметим, сообщение о том, что в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга находится тело мальчика с признаками убийства поступило на телефонную линию дежурной части вечером 27 ноября. Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия. Возбуждено уголовное дело.

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# Екатеринбург , убийство

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