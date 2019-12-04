Школьников Тюмени приглашают отметить "Научный Новый год"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

О лекарственных свойствах растений узнают тюменские школьники в детском технопарке "Кванториум" 13, 14 и 15 декабря, еще дети сделают фейерверк, изучат анатомию мифических существ, познакомятся с устройством компьютера, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Такой подарок воспитанникам отрасли молодежной политики сделали руководители проекта "Умная Тюмень" за активное участие в объединении "Юный краевед", разработку проектов и проведение исследовательской работы по краеведению в Тюмени.

Отметим, что в группе департамента по спорту и молодежной политике во "ВКонтакте" проходит розыгрыш билета на уникальную программу "Научный Новый год" для школьников от 7 до 14 лет.