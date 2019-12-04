4 декабря в Тюмени ожидается потепление

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Минус 13 - минус 9 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени утром и днем 4 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру потеплеет до минус 7 градусов.

Синоптики обещают переменную облачность, день без осадков и снегопад после 20 часов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду, порывы могут достигать 7 метров в секунду. К ночи направление изменится на юго-восточное.

Атмосферное давление 754-761 мм. рт. ст.

Заход солнца в 15 часов 59 минут. Долгота дня 7 часов 3 минуты.