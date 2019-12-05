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Соревнования по дзюдо в Тюмени посвятят памяти Андрея Кижеватова

Спорт, 09:52 05 декабря 2019

центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Турнир для дзюдоистов 2008-2009 годов рождения пройдет в Тюмени 7 декабря. Соревнования посвящены памяти героя Советского Союза А. М. Кижеватова, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В спортивном комплексе (ул. Валерии Гнаровской, 1) на татами встретятся борцы в возрасте до 13 лет. Центр "Тюмень-дзюдо" представят более 50 ребят, тренирующихся у Алексея Буклаускаса, Магомедшафи Небиева, Ирины Артеменко и Валерии Бусыгиной.

Торжественное открытие - в 10 часов 30 минут, начало соревнований в 11 часов. Вход свободный.

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