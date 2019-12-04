Тюменский скалодром после реконструкции примет этап Кубка мира

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Реконструкция скалодрома в легкоатлетическом манеже Тюмени начнется летом 2020 года. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Сергей Вотинов на пресс-конференции 4 декабря.

"Это связано с развитием тюменской школы скалолазания и подготовкой к проведению у нас этапа Кубка мира, который запланирован на осень 2021 года. Проект реконструкции уже утвержден, по нему площадь скалолазного стенда увеличится почти в два раза", - рассказал Сергей Вотинов.

Как пояснил председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов, несмотря на то, что скалодром в Тюмени единственный, может быть, в мире крытый зал, где круглый год идут занятия на четырех скоростных эталонных трассах, чтобы вместить всех желающих от мастеров до новичков, необходимо расширение.

"Первая сборная занимает две дорожки, две другие – вторая, и новички занимаются в другое время. Мировые тенденции диктуют новые требования и к уровню, и к количеству плоскостей, и мы не должны отставать. После реконструкции появятся новые плоскости для дисциплин "трудность" и "боулдеринг", которые меньше развиты в регионе и требуют внимания", - добавил Станислав Лобзов.

Сейчас скалолазанием профессионально занимаются около 1 тыс. 500 человек, этот вид спорта развивается в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске и Казанском районе. Начинающих спортсменов вдохновляют успехи на мировой арене тюменских скалолазов-скоростников. По мнению тренера сборной России по скалолазанию Сергей Сергеева, это очень важно.

"Тюмень - счастливый город для скалолазов, в одном месте собираются разные поколения - от мастеров спорта до тех, кто делает первые вертикальные шаги. У нас много сильных спортсменов, и здорово, что ребята видят их рядом с собой, видят, как они тренируются. В этом году я набрал новичков и наблюдал, как после второго или третьего занятия один из детей подбежал к маме со словами: "Мама, а я занимался сейчас вместе с чемпионом Европы!", - рассказал Сергей Сергеев.

Напомним, на дебютных соревнованиях по скалолазанию на Олимпиаде в Токио выступит воспитанница Сергеева Юлия Каплина. "Главное, чтобы хотелось заниматься. Я увлеклась скалолазанием почти случайно и поздно, в 12 лет. Сергей Сергеевич - мой первый и единственный тренер, он не заставлял, но учил меня работать. Я помню, как возвращалась с соревнований, уставшая или после неудачи, он спрашивал: "Будем заниматься?, - я плакала и отвечала: "Да". С такой школой, с таким скалодромом, если любить то, что делаешь, будут и результаты, и самые высокие медали", - поделилась девятикратная рекордсменка мира по скорости.

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Ирина Кургузова