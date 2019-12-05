Тюменские дзюдоисты выступят в Пыть-Яхе
| Фото: "Тюмень-дзюдо"
18 воспитанников Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" примут участие в традиционном детско-юношеского турнире по дзюдо, посвященном 89-й годовщине образования ХМАО-Югры. Он пройдет 8 декабря, сообщает "Тюмень-дзюдо".
На татами будут бороться юноши 2004-2005 г. р. и девушки 2006-2008 г.р. - воспитанники тренеров Алексея Буклаускаса, Татьяны Беляевой и Эдуарда Котова.
По итогам борьбы будут определены победители и призеры в личном турнире, а также тройка призеров командного первенства по сумме личных результатов.