Тюменские дзюдоисты выступят в Пыть-Яхе

| Фото: "Тюмень-дзюдо" | Фото: "Тюмень-дзюдо"

18 воспитанников Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" примут участие в традиционном детско-юношеского турнире по дзюдо, посвященном 89-й годовщине образования ХМАО-Югры. Он пройдет 8 декабря, сообщает "Тюмень-дзюдо".

На татами будут бороться юноши 2004-2005 г. р. и девушки 2006-2008 г.р. - воспитанники тренеров Алексея Буклаускаса, Татьяны Беляевой и Эдуарда Котова.

По итогам борьбы будут определены победители и призеры в личном турнире, а также тройка призеров командного первенства по сумме личных результатов.