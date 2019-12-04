В Тюменской области открылся центр поддержки семейного ухода "Родные люди"

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Более 500 семей маломобильных пожилых людей и инвалидов смогут получить консультационную поддержку специалистов, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

"Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" объявил об открытии Консультативного центра поддержки семейного ухода "Родные люди", который начнет работу в декабре 2019 года.

Уход за пожилыми людьми, страдающими от инвалидности и болезней, предъявляет много дополнительных требований к членам семьи, поэтому близким людям, ухаживающим за маломобильным человеком, необходима профессиональная помощь. Социальный проект "Родные люди" призван решить эту проблему, оказать консультационное сопровождение и обучить родственников тяжелобольных людей.

Теперь тюменцы, занятые в уходе, могут бесплатно обратиться за помощью и поддержкой к квалифицированным специалистам. В процессе беседы консультанты помогут найти выход из сложных ситуаций, окажут психологическую поддержку, объяснят правила пользования средствами реабилитации и ухода, расскажут об особенностях питания и ответят на все волнующие вопросы.

"Проект позволит психологически адаптировать родственников к условиям жизни с пожилыми людьми, нуждающимися в постоянной посторонней помощи, сформировать необходимые знания и навыки, повысить качество ухода и доступность услуг, а также построить положительное общественное мнение о значимости семейного ухода" - отмечают организаторы.

Отметим, проект стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил право на предоставление субсидии из бюджета Тюменской области.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Получить консультационную поддержку можно по телефону: 93-13-73 или обратившись в Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20, www.третий-возраст.рф.