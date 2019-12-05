Восемь светофоров обесточат в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь светофоров отключат в Тюмени 5 декабря, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 8 до 12 часов обесточат объекты на перекрестках ул. Рабочей с ул. Чаплина и ул. Колхозной, с 11 до 13 часов - на пересечении ул. Ямской с ул. Полевой и ул. Льва Толстого, с 13 до 15 часов на проезде Солнечном: на перекрестках с ул. Эрвье и с проездом Заречным, в районе дома № 27, а также светофорный объект вызывного действия в районе остановочных комплексов "Солнечный проезд".

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.