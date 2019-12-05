Учебная эвакуация прошла в школе-интернате Сорокинского района

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Тренировка по эвакуации детей из здания прошла в школе-интернате Сорокинского района, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Спасатели напомнили сотрудникам школы о требованиях к автоматической пожарной сигнализации, системам управления и эвакуации людей. После инструктажа прошла тренировка. Работникам учреждения и школьникам вручили памятки о пожарной безопасности.

Как отмечают в региональном управлении МЧС, профилактические мероприятия очень важны и эта работа проводятся регулярно.