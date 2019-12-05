  • 5 декабря 20195.12.2019четверг
  • USD64,1948
    EUR71,1086
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Учебная эвакуация прошла в школе-интернате Сорокинского района

Общество, 11:54 05 декабря 2019

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Тренировка по эвакуации детей из здания прошла в школе-интернате Сорокинского района, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Спасатели напомнили сотрудникам школы о требованиях к автоматической пожарной сигнализации, системам управления и эвакуации людей. После инструктажа прошла тренировка. Работникам учреждения и школьникам вручили памятки о пожарной безопасности.

﻿

Как отмечают в региональном управлении МЧС, профилактические мероприятия очень важны и эта работа проводятся регулярно.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , Сорокинский район , учения , школа-интернат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:00 05.12.2019Евгений Заболотный: чтобы думать о будущем, надо пересмотреть свои взгляды
12:49 05.12.2019Главврач из Ноябрьска через соцсети призвал родителей сделать детям прививки от кори
12:38 05.12.2019Тюменский ветеран Михаил Воробьев празднует 98 лет
12:16 05.12.2019Тоболяки и бот-сказочник напишут продолжение "Конька-горбунка"