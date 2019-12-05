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Росстат представил слоган переписи населения 2020 года

Общество, 10:14 05 декабря 2019

www.gks.ru

Слоган всероссийской переписи населения 2020 года - "Создаем будущее!" представил Росстат на международном форуме добровольцев в Сочи.

Слоган – финальный элемент, формирующий официальную символику всероссийской переписи населения. 1 октября состоялась презентация нового визуального стиля. Логотипом переписи по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров стал яркий образ, символизирующий и устремленность в будущее, и новый цифровой формат переписи. Слоган "Создаем будущее!" является логическим продолжением концептуальной линии.

"Переписи населения – уникальный источник знаний о нашем обществе. Они формируют его "цифровой профиль", позволяющий анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в свете этого участие в переписи – очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего", – пояснил смысл слогана руководитель Росстата Павел Малков.

Напомним, что в 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под девизом "Впиши себя в историю России!", а в 2010 году – "России важен каждый!"

Всероссийскую перепись населения Росстат проведет с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря того же года. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применение передовых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале Госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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# Всероссийская перепись населения

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