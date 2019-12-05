Долг по алиментам помешал тюменцу отдохнуть за границей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодой тюменец из-за долга по алиментам не смог вылететь на отдых и обратился в отдел организации исполнительного производства УФССП России по Тюменской области с требованием экстренно снять с него ограничения на выезд за пределы страны, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

После развода с женой молодой человек не платил в течение года алименты на содержание сына и накопил долг в размере 150 тыс. рублей. Официально мужчина не трудоустроен, поэтому судебному приставу-исполнителю не удалось установить ежемесячные отчисления с его зарплаты. Требования о явке вручались должнику неоднократно, но он игнорировал их.

Мужчина вступил в новый брак и собрался в отпуск во Вьетнам. В аэропорту Кольцово от сотрудника пограничной службы тюменец узнал, что он ограничен в выезде за пределы страны. Надеясь не остаться без зимнего отдыха, оплатил с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств" всю сумму алиментов. Но для снятия запрета необходим срок не менее трех рабочих дней. Поэтому вылететь за границу мужчине так и не удалось. Супруге тоже пришлось вернуться домой, лететь одной ей не захотелось.